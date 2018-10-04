Fuhuş baskınında yakalanan yabancı uyruklu kadın 8 aylık hamile... Fatih’te bir eğlence mekanına yapılan baskında fuhuş yaptıkları öne sürülen 33’ü yabancı 34 kadın gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu anlaşıldı.