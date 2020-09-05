Fujifilm mühendisleri tarafından bugüne kadar üretilmiş en hızlı lens olma özelliğine sahip XF50 mm f1.0 R WR, 50mm odak uzunluğuna ve F1.0 maksimum diyaframa sahip olmasıyla öne çıkıyor. Geniş açılı tasarımı sayesinde kullanıcısına benzersiz bir alan derinliği sunan lens, DC otofokus motoru sayesinde maksimum f1.0 diyafram ile yapılan çekimlerde de hızlı ve doğru otomatik netlik elde edilmesini sağlıyor.

Portre çekimlerinde mükemmel sonucu ulaşılmasında da kullanıcısının işini kolaylaştıran XF50 mm f1.0 R WR, video çekimlerinde de fotoğraf tutkunlarını benzersiz bir deneyimle buluşturuyor. Kompakt ve hafif olmasının yanında lens, fotoğrafçıların tüm hava şartlarında sorunsuz çekim yapabilmelerini sağlıyor.