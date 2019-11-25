Funda Arar, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs’ta Merit Crystal Cove Hotel’de sahne aldı. Funda Arar, sahnede oldukça cesur bir kıyafet giymeyi tercih etti. Ancak, fıstık yeşili derin bacak yırtmacı olan Alexandre Vauthier tasarımı elbise giyen Funda Arar, orijinal tasarımın dışına çıktı. Fransız moda tasarımcısı Alexandre Vauthier elbisesi, orijinalinde derin yırtmaç ve derin göğüs dekoltesi barındırıyordu. Funda Arar ise, iddialı tasarımın göğüs dekoltesi kısmını tamamen iptal ettirip sadece bacak dekoltesinde odaklanılmasını tercih etti. Arar, elbisenini içinde bir de gümüş pullarla süslü mini şort giyerek tarzını tamamladı.

Rihanna orijinal tasarıma sadık kalmıştı.

Alexandre Vauthier'in 2014 ilkbahar yaz koleksiyonunda yer alan elbiseyi üzerinde gördüğümüz ilk isim ise Rihanna'ydı. Rihanna 2014 Gammy ödül töreninde tasarım elbiseyi orijinaline sadık kalarak giymişti. Elbiseye eklenen pullu detayı ise aksesuardan yana kullanmıştı. Rihanna, derin göğüs dekoltesine kalın pullu bir kolye takarak tarzını tamamlamıştı.

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