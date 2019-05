Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı.

Jandarmaya ekipleri, vücut ısısını algılayan drone 'sky ranger' uçurarak tarama yaptı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Babası Eset, annesi Hatmi Sultan ve zihinsel engelli kardeşi Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alınan Fehim Yiğit, 26 Nisan günü çıkarıldığı Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklandı.

ÖNCE CESEDİ SONRA AYAKKABISI BULUNDU

Baba Fehim Yiğit'in tutuklanmasının ardından da Budaklı'da küçük Furkan'ı arama çalışmaları devam etti. Tüm bölgede aramalara rağmen bulunamayan Furkan'dan dün saat 07.00 sıralarında acı haber geldi. Hayvan otlatmak için mahalleye 12 kilometre uzaklıktaki Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkiine giden çobanlar, bir çocuk cesedi ile karşılaştı. Çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri cesedin Furkan Yiğit'e ait olduğunu belirledi. Küçük Furkan'ın ayakkabısı ise cesedinin bulunduğu yere 20 metre uzaklıkta görüldü. Furkan'ın cesedi Karaçoban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve burada ön otopsisi yapıldı. Küçük Furkan'ın annesi çocuğunun açlıktan ve soğuktan öldüğünü iddia ederek gözyaşı döktü. Furkan'ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi dün akşam saatlerinde Karaçoban Devlet Hastanesi morguna geri getirildi.

TUTUKLU BABA CENAZEYE KATILAMADI

Karaçoban Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Furkan Yiğit'in cenazesi morgdan alınarak Budaklı Mahallesi'ne getirildi. Mezarlık yanında kılınan cenaze namazına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, Karayazı Kaymakamı Eyyup Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli, Furkan'ın akrabaları ve köylüler katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazından özel harekat ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Furkan'ın cenazesi mezarlıkta gözyaşı ve dualar arasında toprağa verildi.

Furkan'ın kaybolmasından sonra gözaltına alındıktan sonra 'kasten öldürme' şüphesiyle Ağrı'nın Patnos İlçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan baba Fehim Yiğit'in katılamadığı cenaze töreninde anne Gülperi Yiğit ağıtlar yaktı. Gözü yaşlı anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

KARDEŞİNİN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Furkan'ın defnedilmesinin ardından Vali Okay Memiş ve beraberindekiler mezarlıkta anne Gülperi Yiğit'in yanına gitti ve taziye dileklerinde bulundu. Vali Okay Memiş acılı anneye, çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok aradık, her yeri aradık ama bulamadık. Gönül isterdi ki Furkan'a sağ salim ulaşalım ama olmadı. Allah sabır versin. Bir isteğiniz olursa kapım her zaman açık" dedi.

Amca Mehmet Yiğit de Vali Memiş'ten suçsuz olduğunu düşündüğü kardeşinin serbest bırakılmasını istedi. Mehmet Yiğit, "Furkan'ın ağabeyi Ferhat kaza geçirdiği için hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinde yardımcı olun. Bir çocukları toprağa girdi, biri hastanede anne yalnız kaldı. Kardeşim suçsuz yere cezaevinde, dışarıya çıkarılmasını istiyoruz" diyerek Vali Okay Memiş'ten yardım istedi.

Bunun üzerine Okay Memiş de baba Fehim Yiğit'in çelişkili ifadeleri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirtti. Vali ve beraberindekilerin mezarlıktan ayrılmasının ardından anne Gülperi Yiğit oğlu Furkan'ın mezarı başında gözyaşı döktü. Oğlunun mezarının toprağını öpen acılı anne "Yavrum çok küçüktü. Ben onsuz ne yapacağım? Canım yanıyor" diye ağıtlar yaktı.

DHA