Senaryosu gazeteci-yazar Erdal Güven’in “Tahran’dan Kaçış” kitabından uyarlanan filmde Furkan Palalı taksi şoförü Mesut’u canlandırıyor.

'2019 JAPONYA'DA TÜRK YILI İLAN EDİLDİ'

Filmin ilk olarak 30 Nisan’da Japonya’da vizyona gireceğini belirten Furkan Palalı, “2019 Japonya’da Türk yılı ilan edildi. İki ülke arasındaki ilişkiler için bu çok önemli bir film” dedi.





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