Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor. İlk 2 maçı oynanan turnuvada 3.’lük ve final maçları da sadece D-Smart’tan naklen yayınlanacak.

4 EYLÜL CUMA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR ( SPOR SMART 77.Kanal)

5 EYLÜL CUMARTESİ FİNAL MAÇI

FENERBAHÇE- SİVASSPOR ( SPOR SMART 77.Kanal )

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.



