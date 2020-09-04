Spor Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor!

Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor!

Spor

Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor!

Land Of Legends futbol turnuvası maçları D-Smart ve D-Smart GO'da!

04 Eylül 2020, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor. İlk 2 maçı oynanan turnuvada 3.’lük ve final maçları da sadece D-Smart’tan naklen yayınlanacak. 

4 EYLÜL CUMA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR ( SPOR SMART 77.Kanal)

5 EYLÜL CUMARTESİ FİNAL MAÇI

FENERBAHÇE- SİVASSPOR ( SPOR SMART 77.Kanal )

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.


BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Macaristan'a yenildi