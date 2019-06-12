Son yılların en kritik G20 zirvesi için geri sayım başladı. Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşecek G20 zirvesine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmelerin mahiyetine ilişkin bazı çıktılar vermesi bekleniyor. İnternette G20 zirvesi merak ediliyor. Peki, G20 zirvesi ne zaman? G20 zirvesinde öne çıkan konular neler? İşte detaylar…

Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak G20 zirvesi için geri sayım başladı. Liderlerin yapacağı ikili zirveler, küresel ekonomi ve uluslararası siyasetin geleceğini belirleyecek.

Ticaret savaşları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma mücadelesi, göçmen krizi, aşırı sağın yükselişi, nükleer savaşın ayak sesleri, iç savaş ve açlık...

28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak G20 zirvesinde liderleri yoğun bir gündem bekliyor. Zirvede yapılacak ikili görüşmelerle küresel ekonomi ve siyasetin geleceğine yön verilecek.

TRT’den Ali Burak Biber, zirvede ön plana çıkan konuları derledi.

ABD İLE ÇİN'İN İKİNCİ RANDEVUSU

Önce Amerika politikasıyla küresel ekonominin dinamiklerini sarsan ABD Başkanı Donald Trump, en büyük savaşını Çin'e karşı veriyor.

Geçtiğimiz yıl, 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getiren ve ticaret savaşını başlatan Trump yönetiminin bu kararı, krizin kısa sürede uluslararası boyuta ulaşmasına yol açtı.

Aylar süren ve dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran tarife savaşının ardından bir önceki G20 zirvesinde bir araya gelen Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata vardı. Ancak mutabakatın ardından Trump, "Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullandı.

Trump bu uyarısında haklı çıktı ve geçtiğimiz ay Çin'in anlaşma kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek, 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 10 gümrük vergisinin yüzde 25'e yükseleceğini açıkladı.

2019 G20 zirvesinde Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Zira Trump, Çin'in zirvesi boykot etmesi durumunda daha fazla verginin yolda olduğunu belirtti.

G20’DE TÜRKİYE’NİN AJANDASINDA NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Erdoğan’ın Trump ile Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri alma kararını NATO bünyesinde kurulması istenen teknik komite çağrısını konuşacak. Erdoğan ve Trump görüşmesinin S-400 düğümünü çözecek görüşme olması bekleniyor.

Ertdoğan ve Putin arasındaki görüşmede ise S-400’e ek olarak İdlip’te rejimin artan saldırıları, İdlip Mutabakatı, iki ülke arasındaki ticari anlaşmalar masada olacak.

G20’DE HANGİ ÜLKELER VAR?

Türkiye, Almanya, Çin, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya, S. Arabistan, Avrupa Birliği.