G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirdi. Fransa First Ladysi Brigitte Macron’un, ABD Başkanı Donald Trump’ı öpüş biçimi ise dikkat çekti