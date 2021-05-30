'Doğanın ütopyası' diye nitelenen Galapagos Adaları'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan büyük miktarda flora ve fauna içinde flamingo, sümsük kuşu, albatros ve karabatak gibi su kuşlarıyla birlikte yaşayan çok sayıda kaplumbağa türünün arasına, 100 yıldan uzun süre önce soyunun tükendiği ilan edilen Chelonoidis phantasticus geri dönüş yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, iki yıl önce bir keşif gezisi sırasında Fernandina Adası'nda Galapagos ölçütlerinde genç ve el değmemiş bir kaplumbağa bulunmuştu. Bunun volkanik faaliyet nedeniyle soyunun tükendiği sanılan Chelonoidis phantasticus türünün bir üyesi olduğu ABD'nin Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmalarıyla doğrulandı.

KEŞİF GEZİLERİ DÜZENLENECEK

Bunun türün hayattaki tek üyesi olmadığı varsayımıyla diğer üyelerin bulunması için yeni keşif gezileri düzenlenecek.

Ekvador'a bağlı takımadalardaki Galapagos Parkı, 'Yale Üniversitesi'nin genetik araştırmalar ve 1906'da türün bir üyesinden alınan DNA ile kıyaslama yaptığını, sonuçlara göre sözkonusu kaplumbağanın Chelonoidis phantasticus türünden olduğunu' duyurdu.

"VARLIĞINI TEYİT ETTİK"

Ekvador Çevre Bakanı Gustavo Manrique, Twitter'da "100 yıldan uzun süre önce soyunun tükendiğine inanılıyordu! Varlığını teyit ettik. Umut yaşıyor" paylaşımını yaptı.

Galapagos Adaları'nda çeşitli türlerden 60 bin dev kaplumbağa yaşıyor. Bunlardan biri Pinta Adası'nın Abingdonii türü dev kaplumbağalarının 'Yalnız George' isimli üyesiydi. Çiftleşmeyi reddeden Yalnız George'un 2012'de soyunu devam ettirmeden ölmesi üzüntüyle karşılanmıştı.



