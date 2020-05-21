Türkiye Galata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tutup dans ettiler

Galata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tutup dans ettiler

Türkiye

Galata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tutup dans ettiler

Corona virüs nedeniyle yasağa rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş balık tuttu. Bir grup genç ise köprü üstünde dans etti.

21 Mayıs 2020, Perşembe 09:16 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti.

Köprü üzerinde belli aralarla denetleme yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar oltalarını ve balık kovalarını köprü üzerinde bulunan duvarın üzerine sakladı. Polislerin gitmesini fırsat bilen balıkçılar hayatını tehlikeye atarak köprüden duvarın üzerine atlayarak olta ve balıklarını aldıktan sonra balık tutmaya devam etti.

Bir grup genç de Galata Köprüsü'nde dans etti 

Köprünün boş olmasından faydalanan bir sürücü de otomobilini sağa çekerek yanındaki 3 kadınla birlikte müziğin sesini açarak sosyal mesafeye dikkat etmeden köprü üzerinde dakikalarca dans etti.

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