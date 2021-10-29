Türkiye Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi yapıldı

Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi yapıldı

Türkiye

Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi yapıldı. Vatandaş ve turistlerin ilgiyle izlediği gösteride, Cumhuriyet ilan edilene kadar verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar kuleye yansıtıldı.

29 Ekim 2021, Cuma 23:58 Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin fotoğraf ve görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan metin eşliğinde Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra kadını, erkeği, genciyle ve yaşlısıyla İstiklal Savaşı’nda verdiğimiz mücadeleyi anlatan karelerin yer aldığı video mapping gösterisi vatandaş ve turistler tarafından da ilgiyle izlendi.

DHA

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