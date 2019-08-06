Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının saati değişti. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Akhisarspor maçı ile ilgili son gelişmeler…