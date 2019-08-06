Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının saati değişti. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Akhisarspor maçı ile ilgili son gelişmeler…
Galatasaray ile Akhisarspor’un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçının saati değişti. Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Akhisarspor mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.