Basketbol Galatasaray Doğa Sigorta’da corona virüs vakası

Galatasaray Doğa Sigorta’da corona virüs vakası

Basketbol

Galatasaray Doğa Sigorta’da corona virüs vakası

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı’nda bir oyuncunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

10 Eylül 2020, Perşembe 22:25 Son Güncelleme:
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Antalya’da kafileye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, takımın Antalya kampından ayrıldığı ve izole edilmiş şekilde İstanbul’a gönderildiği kaydedildi. Kulüp ayrıca, testi pozitif çıkan oyuncu ile birlikte 2 oyuncunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul’a geri döndüğünü duyurdu.

DHA

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