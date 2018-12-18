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Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında bu akşam Galatasaray kendi evinde Keçiörengücü'nü ağırlıyor. İlk maçta Sarı-Kırmızılı takım sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Peki, rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Aralık 2018, Salı 11:07
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Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçları bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak. Galatasaray ise rövanş maçını bu akşam yapacak. İlk maçta Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Aslanlar, kendi evinde farklı bir skorla galip gelmek istiyor. Keçiörengücü ise bir sürpriz peşinde... Taraftarlar şimdi "Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ NE ZAMAN?

Galatasaray Keçiörengücü maçı bu akşam saat 20.30'da TT Arena'da oynanacak. Mücadeleyi, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşma a2'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Keçiörengücü muhtemel 11'ler...

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Maicon, Ömer, Donk, Celil, Yunus, Atalay, Recep Gül, Muğdat

Keçiörengücü: Yaşar, Ziya, Osman, Erdi, Yücel, Abdurrahman, Burak Aydın, Uğurcan, Hakkı, Batuhan, Alperen

CİM BOM'DA 3 EKSİK VAR?

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba bugün forma giyemeyecek. Ayrıca cezaları devam eden teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Hasan Şaş da kulübede yer almayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ FIRTINA GİBİ

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Keçiörengücü, müthiş bir seri yakalamış durumda. Başkent ekibi, ligde çıktığı son 13 resmi maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Keçiörengücü, üst üste 7 maçtır da galip geliyor.

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