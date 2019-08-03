Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler internette maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile özel maçta karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, 3 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

Yunanistan’ın aktif kulüpler arasındaki en eski tarihe sahip takımı olan Panathinaikos, 1908 yılında başkent Atina’da kuruldu. Yeşil-beyazlı kulüp, Yunanistan Ligi’nde sonuncusu 2010 yılında olmak üzere 20 kez şampiyonluğa ulaşırken Yunanistan Kupası’nı da 18 kez müzesine götürmeyi başardı.

Avrupa kupalarında ülkesi adına en başarılı sonuçlara imza atan takım olan Panathinaikos’un en iyi derecesi 1971 yılında final oynadıkları UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası’nda geldi. Macar futbol efsanesi Ferenc Puskas yönetiminde, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Wembley Stadı’ndaki karşılaşmada Hollandalı Rinus Michels’in teknik adamlığındaki Ajax’a 2-0 kaybeden Yunanistan temsilcisi, daha sonra aynı turnuvada 1984-1985 ve 1995-1996 sezonunda yarı final oynadı.

GALATASARAY VE PANATHİNAİKOS DAHA ÖNCE İKİ KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı.

İki takımın 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki iki mücadelesinden de galip ayrılan Galatasaray olmuştu. Yunanistan deplasmanında 3-1’lik skorla kazanan Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı’nda gerçekleşen ikinci karşılaşmada da tek golle galip tarafta yer aldı.

Yunanistan Ligi’nde geçtiğimiz sezonu 30 maç sonunda 13 galibiyet ve sekiz beraberlikle tamamlasa da 11 puanı silindiği için puan tablosunun sekizinci sırasında kalan PAO’da teknik direktörlük görevini 1991- 1996 yılları arasında formasını giyen Yunan futbol adamı Giorgos Donis üstleniyor.



