Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tabloda aşağıda yer alan dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır" denildi.

5 elemanın 2'si güvenlik görevlisi (silahsız) ve 3'ü temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek.

Alımlar kura ve sözlü sınav ardından yapılacak. Başvurular 5 Ağustos itibarıyla başladı ve 17 Ağustos'ta sona erecek.

Başvuracak kişiler başvurularını online ya da şahsen yapabilecek. İlanın genel ve özel şartları ise ilan detaylarında belirtildi.

Galatasaray Üniversitesi sürekli işçi başvuru detayları için tıklayın.



