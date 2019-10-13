Galatasaray Üniversitesi akademik personel alıyor

Galatasaray Üniversitesi, Bilgisayar Donanımı, Reklamcılık ve Tanıtım, Muhasebe ve Finansman, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Cebir ve Sayılar Teorisi ile İdare Hukuku alanlarına araştırma görevlisi, Yabancı Diller Yüksekokuluna da öğretim görevlisi alıyor. Başvuru yapacak adayların ALES’den en az 70, Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 50 puan almaları gerekiyor. Yabancı Diller Yüksekokulunun öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı bulunuyor.

Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmıyor. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilecek.