İşte Cim-Bom’un yanıt beklediği kritik konular:

1. DİAGNE’NİN SATIŞI: Afrika Kupası’ndan sonra Senegalli forvetle ilgili işlemler hızlanacak. Suudi temsilcisi Al Nassr dışında da teklifler alan 27 yaşındaki forvet için karar bu hafta verilecek. Diagne, Avrupa’yı isterken, Galatasaray cephesi ise her cepheden teklifleri değerlendiriyor.

2. GOLCÜ NETLEŞECEK: Falcao gerek maliyet gerekse yaşı nedeniyle düşündürüyor. Bu nedenle Kolombiyalı transfer listesinde öncelikli değil. Genk’in golcüsü Samatta için formül arayan sarı-kırmızılılar, Luyindama gibi kiralama ve zorunlu satın alma teklifinde ısrarlı. Belçika’dan yanıt bekleniyor.

3. EMRE MOR SORUNU: Menajerlik şirketi ile yaşadığı problem yüzünden transferin bir türlü gerçekleşmemesi keyifleri kaçırdı. Genç futbolcunun bu hafta içinde problemini çözememesi halinde transferinin askıya alınacağı iletildi.

4. MANGALA SÜRPRİZİ: Eski Fenerbahçeli Josef De Souza’ya taraftar tepkisi yüzünden mesafeli yaklaşan sarı-kırmızılılar, Seri’den sonra orta alana alacağı ismi bu hafta bitirmek istiyor. Bu bölge için gündeme gelen son isim ise geride bıraktığımız sezon Hamburg’da kiralık geçiren Stuttgartlı Orel Mangala... 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu için temaslar hızlanacak.