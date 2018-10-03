UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Porto'nun konuğu oluyor. İlk maçta oynadığı oyunla göz dolduran Aslanlar, şimdi de Porto'yu güzel bir skorla devirmek istiyor. Gruptaki en önemlı sınavına çıkacak olan sarı kırmızılı ekibin mücadelesini kaçırmak istemeyen taraftarlar "Porto Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

PORTO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Porto Galatasaray maçı bu akşamı saat 22.00'de Dragao Statyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Militao, Telles, Danilo, Herrera, Oliveira, Otavio, Brahimi, Marega

TEKNİK DİREKTÖR: S. Conceiçao

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

Terim'den mecburi rotasyon

Erzurumspor maçında olduğu gibi Feghouli'nin 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca cezası nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Belhanda Porto maçında sahaya 11'de çıkacak. Onyekuru ya da Sinan Gümüş'ün forvette oynaması bekleniyor. Ayrıca Nagatomo ve Linnes Serdar ve Maicon ile birlikte savunmada görev yapacak.

Porto'da Aboubakar yok

Porto'nu ligde oynadığı Tondela maçında sakatlanan ve ameliyat olan Aboubakar ilk devreyi kapattı. Golcü futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA oynattı Aslan kazandı

Galatasaray ile Porto arasındaki maç, UEFA’ya bağlı Şampiyonlar Ligi hesabı tarafından sanal olarak oynatıldı. Buna göre Cim Bom’un maçı 2-1 kazandığı açıklandı ve bu görsel internette paylaşıldı.

50 bin kişi tribünde olacak

Porto’nun ateşli taraftarları, Galatasaray maçının biletlerini satışa çıktığı gibi tüketti. Dragao Stadı’nda 50 bin Portekizli, Cim Bom’a karşı müthiş bir atmosfer yaratmaya çalışacak.

Tasarruf için GSTV gidemedi

Döviz kurunun TL’ye karşı yüksek olması nedeniyle alınan tasarruf tedbirleri kapsamında, Galatasaray TV’nin Portekiz’e götürülmediği öğrenildi. Tercümanların da kafileye dahil edilmediği bildirildi.

Maç öncesi notlar

Aslan, Avrupa kupalarında çıktığı 136 deplasman maçının 32’sini kazanıp, 28’ini beraberlikle tamamlarken, 76 müsabakada mağlup oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki 52 deplasman karşılaşmasında 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 37 mağlubiyet yaşadı. 43 gol atan Aslan, 108 gol yedi.

Cim Bom Şampiyonlar Ligi’nde son 11 dış saha maçında kazanamadı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa’da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2’sini kazanıp, 1’ini kaybetti.

Porto, 27. sezonu oynanan Şampiyonlar Ligi’nde 23. kez sahne alıyor.

Portekiz ekibi Devler Ligi’nde 187 maça çıkarken, 79 galibiyet, 49 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı.

Porto tarihinde 7’si uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplam 73 kupa kazandı.

Mavi-Beyazlı ekibin kadrosunda bulunan Alex Telles, Vincent Aboubakar ve Fabiano Riberio daha önce Türkiye’de top koşturdu.

Galatasaray’da forma giyen Maicon ve Fernando, daha önce birlikte Porto için ter dökmüştü.