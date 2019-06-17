Galatasaray 2019-2020 iç saha formasını tanıttı ve satışa çıkardı. İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alırken Sarı-Kırmızılı kulübe gönül verenler formanın fiyatını araştırmaya başladı.

Avrupa'da liglerin tamamlandığı ve yaz dönemine girdiğimiz şu dönemde bir çok Avrupa devi yeni sezon formasını açıkladı. Galatasaray da yeni sezon parçalı formasını bugün itibari ile satışa sundu...

Yeni parçalı Galatasaray forması 249 TL'den satışa sunuldu.

Galatasaray’ın klasik parçalı forma tasarımıyla modern ve sofistike detayların buluştuğu yeni iç saha forması satışa çıktı.

UEFA şampiyonluğunun 20’nci yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarım geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takımı temsil ediyor. İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor. 2019-2020 sezonu iç saha formasındaki ’Vapor Knit’ teknolojisi terleme hissini en aza indirirken yine vücuda çok rahat bir şekilde oturuyor. Kit, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.