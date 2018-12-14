Galaxy S9 için Android Pie Amerika’da indirime sunuldu

Samsung, Android 9.0 Pie güncellemesinin Beta testlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinde indirime sunulan 2. Beta sürümünün ardından, bugün Galaxy S9’un Beta sürümü Amerika’daki kullanıcılar için yayınlandı.

Yaklaşık olarak 590 MB büyüklüğünde olan ve OTA üzerinden sunulan bu güncelleme ile Aralık ayı güvenlik güncellemeleri de sisteme ekleniyor. G960USQU3ZRL5 yapı numaralı bu güncelleme şimdilik sadece Amerika’da satılan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini kapsıyor.

Android 9.0 Pie sürümünün yeni API’larını barındıran bu güncelleme ile Samsung’un yeni arayüzü olan One UI da sisteme ekleniyor. Hata düzeltmelerini barındıran bu beta sürümünü eğer Samsung’un beta testine katıldıysanız yükleyebiliyorsunuz.

Android 8.0 Oreo ile Android 9.0 Pie yüklü Galaxy S9‘un karşılaştırma videolarında, özellikle uygulama açılış hızlarında ve sistem arayüzünün akıcılığında büyük fark olduğunu belirtelim. Galaxy S9 için Android 9.0 ile yeniden doğacak dersek yalan olmaz. Bakalım Samsung bu güncellemeyi 2019’un ilk çeyreğinde ülkemizde indirime sunabilecek mi?

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