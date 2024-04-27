Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı? ‘Mavi Kart’ detayı

BÜYÜK ZAFERE AZ KALDI Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, şampiyonluğa çok yakın olduklarını söyledi. Buruk, “Zor bir maçtan da kazanarak çıktık. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Taraftarlarımız sabretsin kupayı kaldırmaya az kaldı. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadesini kullandı. Başarılı teknik adam, Wilfried Zaha’nın ağrılarının olduğunu bu nedenle maç kadrosuna alınmadığını sözlerine ekle