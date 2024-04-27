Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı? ‘Mavi Kart’ detayı

Lider Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında da hata yapmadı. 28. saniyede Mendoza, etkili bir vuruş yaptı; Muslera güzel bir kurtarışla topu kornere çeldi. 12’de Kerem Demirbay, sert vurdu top üst direkten döndü. 24’te Barış Alper’in şutunu Magomedaliev, harika kurtardı. 26’da Balotelli’nin plasesinde Muslera, geçit vermedi. 32’de Barış Alper, iyi bir şans yakaladı ama değerlendiremedi. Karşılıklı hızlı hücumlarla mücadele nefes kesti ama ilk devre golsüz sona erdi. 49’da Mendoza’ya bir kez daha Muslera izin vermedi. Dönen topa Balotelli şut çekse de top auta gitti. 53. dakikada Hakim Ziyech’in sert şutu ağlarla buluştu. 63’te Yusuf Barasi, Muslera’yla karşı karşıya kaldı. Uruguaylı eldiven, yine kalesinde devleşti. 64’te Kerem Demirbay, dar açıdan sol ayağıyla harika bir şut atıp golü buldu. Cim Bom, 2-0 öne geçti. Icardi, sahneye çıktı ve son sözü söyledi. 3-0’lık skorla 3 puanı alan Galatasaray, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe’yle puan farkını 7’ye çıkardı. Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 4. golünü attı. Faslı yıldız, bu gollerin hepsini ceza sahası dışından yaptığı vuruşlarla attı. Dries Mertens ile Mauro Icardi, Adana’da da sahne aldı. Icardi, üst üste 6 maçta ağları buldu; Mertens de asistlerine devam etti. Icardi, 6 maçta 7 gol bularak ligde 21. kez ağları sarsarken Mertens de 6 maçlık seride 7. asistini yaptı. Galatasaray, direkleri geçemiyor. Kerem Demirbay’ın şutunun direkten dönmesiyle sarıkırmızılı futbolcuların gollük şutlarına bu sezon 28. kez direk izin vermedi. Cim Bom, deplasmanda galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Adana’da ‘Sahada en az 3 yerli kuralı ihlal edildi mi’ sorusu gündeme geldi. Semih oyundan çıktı, Manev girdi. Adana Demirspor’un Yusuf Erdoğan ve Yusuf Barasi’yle sahada 2 yerliyle kaldığını düşünenler oldu. Ancak Azerbaycanlı kaleci Shahrudin Mahammadaliyev TFF’nin sezon başında yürürlüğe soktuğu ‘Mavi Kart’ uygulaması nedeniyle yerli sayılıyor. Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, şampiyonluğa çok yakın olduklarını söyledi. Buruk, “Zor bir maçtan da kazanarak çıktık. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Taraftarlarımız sabretsin kupayı kaldırmaya az kaldı. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadesini kullandı. Başarılı teknik adam, Wilfried Zaha’nın ağrılarının olduğunu bu nedenle maç kadrosuna alınmadığını sözlerine ekle Bu sezon ilk yarısı en fazla şuta sahne olan maç oynandı. Galatasaray, 15 şut attı. Adana Demirspor ise 11 şut çekti. Galatasaray, Adana Demirspor’a karşı da hata yapmadı ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, egale ettiği Süper Lig tarihinde üst üste 14 galibiyetlik serisini 15 maça yükseltti. Galatasaray, ligde en çok galibiyet serisine imza atan kulüp olarak tarihe geçti. Muslera da ligde bu sezon 17 maçta gol yemeyerek kendi rekorunu kırdı. Önceki gün Yusuf Sarı ve Emre Akbaba’nın sakatlığıyla sarsılan Adana Demirspor, bir şok daha yaşadı. 9. dakikada maça kaptan olarak çıkan stoper Semih, sakatlandı ve saha kenarına geldi. A Milli Takım’ın hocası Vincenzo Montella, Yeni Adana Stadı’ndaydı. İtalyan teknik adam, karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu arada başkanlık seçiminde Dursun Özbek’in listesinde olduğu iddia edilen Abdurrahim Albayrak’ın da statta olması dikkat çekti. Adana Demirsporlu taraftarlar, maç öncesi koreografi şovuna imza attı. Tribünlerdeki görsel şölen futbolseverleri mest etti. Taraftarlar Yeni Adana Stadı’nı tıklım tıklım doldururken Galatasaraylı taraftarlar da maç sonu şampiyonluk şarkıları söyledi.