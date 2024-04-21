Aslan'ın rekor gecesi

MUSLERA’NIN HEDEFİ BÜYÜK Önceki gün Galatasaray ile sözleşmesini uzatan kaleci Fernando Muslera, yeni bir rekor için sahada olacak. Geçen hafta Alanyaspor maçında bir sezonda en çok maçta gol yememe (16 maç) rekorunu egale eden Uruguaylı eldiven, bugün de kalesini kapatırsa sarı-kırmızılı formayla en iyi sezonuna imza atacak.