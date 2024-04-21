Aslan'ın rekor gecesi

Bu sezon birçok alanda rekorlar kıran Galatasaray, bugün Pendikspor karşısında yeni bir seriye yelken açacak. Cim Bom, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde iç sahadaki galibiyet serisini 20 yapacak. En son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk maçta Giresunspor karşısında yaşayan sarıkırmızılılar, toplamda 33 maçtır seyircisinin önünde mağlup olmadı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında üst üste 13 maç kazanıp liderliği bırakmayan Aslan, bugün de kazanırsa galibiyet serisini 14 yapacak. Yoluna kazanarak devam eden sarıkırmızılılar, ayrıca ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Ligde 32 maçta 20 gol yiyen Cim Bom, bu alanda da rekorunu geliştirmeyi hedefleyecek. Önceki gün Galatasaray ile sözleşmesini uzatan kaleci Fernando Muslera, yeni bir rekor için sahada olacak. Geçen hafta Alanyaspor maçında bir sezonda en çok maçta gol yememe (16 maç) rekorunu egale eden Uruguaylı eldiven, bugün de kalesini kapatırsa sarı-kırmızılı formayla en iyi sezonuna imza atacak. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ligde 4 haftada 5 gol attı. Bu sezon ligde 28 maçta görev alan Icardi, 19 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında 20 gollü Edin Dzeko’nun ardından ikinci sırada bulunuyor. Tangocu, bugün de gol atarsa üst üste 5 maçta ağları sarsmış olacak. Galatasaray, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarıkırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaptı. Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mertens ve Barış Alper Yılmaz, takımın kalecilerine zor anlar yaşattı. Galatasaray’da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu. Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak genel kurulun 18 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs’ta gerçekleştirileceği bildirildi. Cim Bom’da Pendikspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Nelsson, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Oliveira ve Sanchez oynayıp sarı kart görmesi halinde Adana Demirspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşecek.