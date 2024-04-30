Fenerbahçe'de 30 milyon euroluk plan altüst oldu!

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Jayden Oosterwolde'nin ardından İsmail Yüksek'in de sakatlanması Fenerbahçe'nin hem saha içi hem de transfer planlarını bozdu. Avrupa ekiplerinin radarında olan Oosterwolde ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Fenerbahçe, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda vitrine çıkarıp değerlerini artırmayı planladığı iki oyuncunun sakatlığıyla hasar aldı. Hürriyet'in haberine göre Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in toplam değeri 30 milyon euro seviyelerinde. İki futbolcunun piyasa değerini artırma şansları sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrarken, oyuncuların organizasyonda yer alıp almayacağı merak konusu. 47 maça çıkıp 3555 dakika sahada kalan İsmail Yüksek 1 gol, 6 asistle oynadı. Bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 3008 dakika süre alan Oosterwolde ise 2 gollük katkı verdi.