Gündem Fenerbahçe'de 30 milyon euroluk plan altüst oldu!
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30 Nisan 2024 - 10:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 30 milyon euroluk plan altüst oldu!

Gündem

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Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Jayden Oosterwolde'nin ardından İsmail Yüksek'in de sakatlanması Fenerbahçe'nin hem saha içi hem de transfer planlarını bozdu.

30 Nisan 2024 - 10:33 | Son Güncelleme:
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Avrupa ekiplerinin radarında olan Oosterwolde ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Fenerbahçe, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda vitrine çıkarıp değerlerini artırmayı planladığı iki oyuncunun sakatlığıyla hasar aldı.

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Hürriyet'in haberine göre Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in toplam değeri 30 milyon euro seviyelerinde.

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İki futbolcunun piyasa değerini artırma şansları sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrarken, oyuncuların organizasyonda yer alıp almayacağı merak konusu.

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47 maça çıkıp 3555 dakika sahada kalan İsmail Yüksek 1 gol, 6 asistle oynadı.

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Bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 3008 dakika süre alan Oosterwolde ise 2 gollük katkı verdi.