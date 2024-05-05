Fener'in canı İrfan! 3 Avrupa devinin radarında

Bu sezon Avrupa, Türkiye Kupası ve ligde 45 maçta süre alan milli futbolcu, 18 gol-12 asistlle 30 kez skora katkı yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın üzerine titrediği 28 yaşındaki yıldız, Konya deplasmanında da sarı-lacivertlilerin gol umudu olacak. Bu arada 2025’e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan İrfan Can, Avrupa’dan Tottenham, Rennes ve Valencia’nın radarında. Samandıra’da bireysel çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisine hazırlanıyor. Geçen ay menisküs ameliyatı olan Hollandalı yıldızın birkaç gün içinde yeniden MR’ı çekilecek. MR’dan sonra Oosterwolde’nin derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak. Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı kritik Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, ‘Ya tamam ya devam’ maçı için sabah Samandıra’da hazırlıklarını yapıp Konya’ya doğru yola çıkacak. Fenerbahçe Beko’nun THY EuroLeague çeyrek finalinin 4. maçında evinde Monaco’ya 65-62 yenildiği karşılaşmanın ardından çıkan olaylar ses getirdi. Avrupa basınından Marca ve birçok gazete sayfalarında olaylara yer verdi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, “Olaylardan dolayı Monaco’dan özür dilerim” ifadesini kullandı.