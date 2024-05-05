Spor Fener'in canı İrfan! 3 Avrupa devinin radarında
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05 Mayıs 2024 - 07:00 | Son Güncelleme:
Gazete Haberi

Fener'in canı İrfan! 3 Avrupa devinin radarında

Spor

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Bu sezon Avrupa, Türkiye Kupası ve ligde 45 maçta süre alan milli futbolcu, 18 gol-12 asistlle 30 kez skora katkı yaptı.

05 Mayıs 2024 - 07:00 | Son Güncelleme:
Gazete Haberi
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Teknik direktör İsmail Kartal’ın üzerine titrediği 28 yaşındaki yıldız, Konya deplasmanında da sarı-lacivertlilerin gol umudu olacak.

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Bu arada 2025’e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan İrfan Can, Avrupa’dan Tottenham, Rennes ve Valencia’nın radarında.

4 OOSTERWOLDE DERBİYE

OOSTERWOLDE DERBİYE

Samandıra’da bireysel çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisine hazırlanıyor.

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Geçen ay menisküs ameliyatı olan Hollandalı yıldızın birkaç gün içinde yeniden MR’ı çekilecek. MR’dan sonra Oosterwolde’nin derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.

6 SABAH İDMAN AKŞAM KONYA’YA

SABAH İDMAN AKŞAM KONYA’YA

Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı kritik Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, ‘Ya tamam ya devam’ maçı için sabah Samandıra’da hazırlıklarını yapıp Konya’ya doğru yola çıkacak.

7 JASİKEVİCİUS ÖZÜR DİLEDİ

JASİKEVİCİUS ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe Beko’nun THY EuroLeague çeyrek finalinin 4. maçında evinde Monaco’ya 65-62 yenildiği karşılaşmanın ardından çıkan olaylar ses getirdi. Avrupa basınından Marca ve birçok gazete sayfalarında olaylara yer verdi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, “Olaylardan dolayı Monaco’dan özür dilerim” ifadesini kullandı.