Galatasaray'ın 100'ü gülebilir!

Ligde son 6 haftaya girilirken eşine az rastlanır şampiyonluk yarışı sürüyor. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde avantajlı olsa da iki takımın birbiriyle oynayacak olması tüm dengeleri değiştirebilir. Hal böyle olunca taraftarlar da şimdiden puan hesaplarına başladı. En ilginç ihtimal, iki takımın da ligi 100 puanla tamamlaması. Galatasaray; derbiyi kazanırsa Fenerbahçe, diğer maçlardan galip ayrılması halinde ligi 100 puanla bitirecek. Bu durumda sarı-kırmızılılar, diğer 5 maçın 3’ünden zaferle ayrılıp 1 yenilgi, 1 de beraberlik yaşasa dahi 100 puana ulaşacak. Derbiyi kazandığı için ikili averajı eline geçirecek olan Galatasaray, aynı puana sahip olduğu ezeli rakibi karşısında şampiyonluk ipini göğüsleyecek. İki ezeli rakibin ligi 100’er puanla bitirmesi durumunda Fenerbahçe’nin de şampiyonluk ihtimali var. Bu ihtimal, sarı-lacivertlilerin derbiden galip ayrılması halinde mümkün. Kanarya’nın diğer mücadelelerde 4 galibiyet, 1 yenilgi alması; Cim Bom’un da diğer 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşaması halinde bu durum gerçekleşebilir. Okan Buruk, Galatasaray’ın başında tarih yazmaya devam ediyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, ligin kalan bölümünde 4 puan daha alması halinde kulüp rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılıların başında 2.56’lık puan ortalaması yakalayan Buruk, lig tarihinde bir kulüple maç başına en çok puan toplayan teknik direktör konumunda da bulunuyor. Galatasaray’da olağan divan kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, şampiyonluğa olan inancını dile getirirken camiaya birlik çağrısı yaptı. Özbek, “Futbol takımımız şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla, rekorlar kırarak gidiyor. Onların mücadelesi, bizim şampiyonluğa olan inancımızı pekiştiriyor. Kimse merak etmesin, Galatasaray gibi birlikte mücadele edip şampiyon olacağız. Tüm taraftarımızı, bizi saha dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediyorlar. Biz, bu oyunun parçası olmayacağız. Sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz” dedi. Özbek, önümüzdeki sezonun başında yeni tesislere taşınacaklarını söyledi. Galatasaray Başkanı, “Kemerburgaz’da inşaatımız devam ediyor. Önümüzdeki sezonun başından itibaren Kemerburgaz’da olacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.