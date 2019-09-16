Törenin ana dalı olan Primetime Emmy Ödülleri'nden birkaç gün önce yapılan "Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri Töreni'nde Game of Thrones adeta şov yaptı.

Dizinin final sezonu olan 8'inci sezon adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Hatta son sezonun tekrar çekilmesi için kampanya başlatan hayranları bile vardı. Game of Thrones, final sezonunun çöp olduğunu düşünen hayranlarını canını sıkacak bir başarıya imza attı.

22 Eylül'deki ana törenden önce düzenlenen 'Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri Töreni'nde tam 10 Emmy kazanan dizi, Primetime için de ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

GoT'un kazandığı ödüller şöyle:

Bir Komedi ya da Drama Dizisi İçin Üstün Ses Düzenleme

Üstün Özel Görsel Efektler

Olağanüstü Fantezi/Bilim Kurgu Kostümleri

Tek Kamera Serisi İçin Olağanüstü Makyaj

Drama Dizisi, Dizi ya da Film İçin Üstün Dublör Koordinasyonu

Üstün Ana Başlık Tasarımı

Bir Dizi İçin Üstün Müzik Kompozisyonu

Drama Serileri İçin Seçkin Oyuncu Seçimi

Komedi veya Drama Dizisi İçin Üstün Ses

Drama Serisi İçin Olağanüstü Tek Kameralı Fotoğraf Düzenleme