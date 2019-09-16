Game of Thrones'un çok eleştirilen son sezonuna 10 ödül
Game of Thrones'un 8'inci sezonu, birçok hayranı tarafından yoğun şekilde eleştirilmiş ve beğenilmemişti. 22 Eylül'de yapılacak olan Emmy'de birçok dalda aday olacak final sezonu, Emmy öncesi yapılan 'Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri'ne damga vurdu ve 10 dalda ödül kazandı.
Törenin ana dalı olan Primetime Emmy Ödülleri'nden birkaç gün önce yapılan "Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri Töreni'nde Game of Thrones adeta şov yaptı.
Dizinin final sezonu olan 8'inci sezon adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Hatta son sezonun tekrar çekilmesi için kampanya başlatan hayranları bile vardı. Game of Thrones, final sezonunun çöp olduğunu düşünen hayranlarını canını sıkacak bir başarıya imza attı.
22 Eylül'deki ana törenden önce düzenlenen 'Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri Töreni'nde tam 10 Emmy kazanan dizi, Primetime için de ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.
GoT'un kazandığı ödüller şöyle:
Bir Komedi ya da Drama Dizisi İçin Üstün Ses Düzenleme
Üstün Özel Görsel Efektler
Olağanüstü Fantezi/Bilim Kurgu Kostümleri
Tek Kamera Serisi İçin Olağanüstü Makyaj
Drama Dizisi, Dizi ya da Film İçin Üstün Dublör Koordinasyonu
Üstün Ana Başlık Tasarımı
Bir Dizi İçin Üstün Müzik Kompozisyonu
Drama Serileri İçin Seçkin Oyuncu Seçimi
Komedi veya Drama Dizisi İçin Üstün Ses
Drama Serisi İçin Olağanüstü Tek Kameralı Fotoğraf Düzenleme