Magazin Game of Thrones'un Tormund'u Koronavirüs'e yakalandı

Game of Thrones'un Tormund'u Koronavirüs'e yakalandı

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Game of Thrones'un Tormund'u Koronavirüs'e yakalandı

Game of Thrones dizisinde 'Tormund' karakterini canlandıran Kristofer Hivju üzerinde yapılan yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı.

17 Mart 2020, Salı 09:16 Son Güncelleme:
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Game of Thrones dizisinde "Tormund" karakterini canlandıran Kristofer Hivju, Instagram hesabından üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hivju, eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak, semptomların hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti.

'Mesafenizi koruyun'

Hivju, paylaşımında "Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın!" ifadelerine yer verdi.

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