Gamze Erçel hamile mi? Açıklama geldi

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Çift aynı yıl kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı. Keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Gamze Erçel, önceki gün mavi saten tulumu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Gamze Erçel, fotoğraflarına, "Aynı koltukta pijamalarımla oturmuyormuşum gibi" şeklinde esprili bir not düştü.

'Kıyafetten'

Paylaşıma yorum yağarken; Bir takipçisi Erçel'e "Hamile misiniz yoksa kıyafetten mi öyle durmuş?" sorusunu yöneltti. 28 yaşındaki Gamze Erçel, o takipçisine, "Hayır, kıyafetten" yanıtını vererek, hamile olmadığını açıkladı.

Öte yandan Erçel, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına basan eşinin doğum gününü "Sevgilim iyi ki doğmuş" notunu düştüğü paylaşımla kutlamıştı.

Yıldırım ise eşinin paylaşımına, "İkinizin güzel çıktığı fotoğraf seçilmiş, baba harcanmış... Doğum günümde kıyak geçin bari" şeklinde esprili bir yorum yapmıştı.











