Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım
İçişleri Bakanlığınca Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar, dün toplu olarak marketlere ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Bu görüntüler sonrası Gamze Özçelik’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
12 Nisan 2020, Pazar 01:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gamze Özçelik, sokağa çıkma yasağının ardından market ve fırınlara hücum edenlere Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi:
"Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik beraberliği hatırlatır."
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN