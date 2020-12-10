Gana'da başkanlık seçimlerinde 5 kişi hayatını kaybetti
Gana'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinde 5 kişi hayatını kaybetti.
10 Aralık 2020, Perşembe 09:48 Son Güncelleme:
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Gana Polis Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede pazartesi günü düzenlenen seçimlerde 21 seçim bölgesinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.
Şiddet olayları nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi. Gana Polis ve Kamu İşler Direktörü, seçimlerde olayları kınayarak, seçim sonrasında şiddet olayları yaşanmaması için önlemlerin alındığını ifade etti.
Ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, oyların yüzde 51,59'unu alarak yeniden başkan seçildi.
AA
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