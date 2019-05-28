Mardin'in Derik ilçesindeki Türkiye'nin 223. tabiat parkı ilan edilen GAP Şelalesi Tabiat Parkı, turizme kazandırılıyor.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta şelale ve jeolojik değerler açısından önem taşıması nedeniyle 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca 223. tabiat parkı olarak açıklanan 527 dekar alan için yerli ve yabancı misafirlerin rahatça gezebilmesi, huzurlu vakit geçirebilmesi amacıyla proje hazırlandı.

SEYİR TERASI VE SPOR ALANLARI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Derik Kaymakamlığının desteğiyle hazırlanan proje ile alanda seyir terası, yürüyüş platformları, parklar ve spor alanları yapılacak.

Bu yıl yapılacak ihalenin ardından başlatılacak çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

''SON AŞAMAYA GELDİK''

Alanda incelmelerde bulunan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, GAP Şelalesi Tabiat Parkı’nın bölgede görülmesi gereken en güzide yerlerin başında geldiğini söyledi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın talimatıyla alana yönelik çalışmalar yapılacağını dile getiren Kafkas, "Bakanlık ve Valiliğimizin katkılarıyla çok ciddi bir faaliyet yürütüldü. Son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte ilçemize çok güzel bir tabiat parkı kazandıracağız." dedi.

Parka giriş kapısı ile yollar yapılacağını ifade eden Kafkas, ayrıca vatandaşların piknik yapabileceği alanların oluşturulacağını belirtti.

Kafkas, restoranlar, spor alanları ve seyir terası da yapılacağını anlatarak, "Bu bölgede hem şelalelerimizi canlı tutacağız hem de vatandaşlarımız burada gelip, gönül rahatlığıyla piknik yapabilecek. Bu sene ihaleyi yapıp fiili olarak işe başlayacağız." diye konuştu.

''HERKESİ DAVET EDİYORUZ''

GAP Şelalesi Tabiat Parkı'nı gezmeye gelen vatandaşlardan Adil Oral, yapılacak çalışmalarla şelaleye ilginin daha da artacağına inandığını söyledi.

Oral, "Çok güzel, doğal bir şelalemiz var. Kaç senedir kurumuştu. Yağışla şelalemiz tekrar faaliyete geçti. İnşallah daha güzel olacak." dedi.

Bayram Tak da şelaleyi herkesin görmesini istediklerini belirtti.

Devletin bu alanda çok güzel çalışmalara imza atmasını heyecanla beklediklerini dile getiren Tak, "Derik halkı için muhteşem bir şey. Herkesi davet ediyoruz. Güzel alanlar oluşturulacak. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Tacettin Eyin ise söz konusu alanın turizme kazandırılmasının önemli olduğunu aktardı.

AA