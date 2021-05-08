Türkiye Gara’da PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gara’da PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Gara’da PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen PKK’lı 2 teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 21:40 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist tespit edildi. Teröristler, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

AA

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