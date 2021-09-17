Gara’ya operasyon! 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi…
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
17 Eylül 2021, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!
https://twitter.com/tcsavunma/status/1438759436563193856
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