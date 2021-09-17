Gara’ya operasyon! 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!



