Türkiye Gara’ya operasyon! 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

Gara’ya operasyon! 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

Türkiye

Gara’ya operasyon! 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

17 Eylül 2021, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.  Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hayırdır
Rauf Tamer
Şirin Sever
İkisinin arasındaki fark
Şirin Sever
Hakan Çelik
Çalışmalarıyla takdir kazandılar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diyarbakır'da bulundu! İşte 5 bin yıllık sandık mezarın içinden çıkanlar...