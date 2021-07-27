Gardenya çiçeği günümüzde, çiçeklerinden ve meyvelerinden yararlanılan bir çiçektir. Koyu yeşil yapraklarının yanı sıra beyaz ve sarı renkli çiçekleriyle bilinen bir saksı çiçeğidir. Kokusunun benzersiz olmasıyla beraber çok hassas yapılıdır. Peki, gardenya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Gardenya çiçeği hikayesi nedir? Gardenya çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

GARDENYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Güneş ışığını çok sevmeyen gardenya çiçeği dolaylı ışık alan bir yere konulmalıdır.

Gardenya çiçeği, yazın uyku dönemine girdiğinden, kendine uygun ısıyı bulduğu zaman çiçeklerini ve yapraklarını dökmez.

Kış aylarında çiçek, soğuk havadan korunmalı ve düzenli aralıklarla sulanmalıdır.

Kış mevsiminde çiçeğin bulunduğu yerin ısısı 15 derecenin altına inmemelidir. Aksi halde gardenya çiçeği, çiçek açmayacaktır. Bununla beraber ısının 23 derece üstüne çıkmaması gerekir.

Saksı değişimi, ihtiyaç duyması halinde üç senede bir defa yapılmalıdır. Bununla beraber saksı değişimi nisan ayında yapılmalı.

Çiçek yaz mevsiminde daha çok suya ihtiyaç duyacaktır. Bu yüzden haftada minimum iki defa sulama yapılmalıdır.

Sulama yapılırken, su çiçeğin her yanına ulaşmalıdır.

Sulamadan sonra, çiçeğin tabağında su kalmamalıdır.

Sulama, her gün aynı ölçüyle yapılmalı. Verilen su ise ılık olmalı.

Gardenya çiçeği, yapraklarına ve çiçeklerine dokunulmasından hoşlanmaz. Aksi halde çiçeğin solduğu bilinmelidir.

Gardenya çiçeğine düzenli bir şekilde her gün oda sıcaklığında su serpmek, yapraklarının yeşil kalmasına olumlu etki sağlayacaktır.

GARDENYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gardenya çiçeklerinin genel olarak sonbahar ve ilkbaharda açtığını belirmek mümkün. Fakat bunun dışında çiçeğe uygun bir sıcaklık olması durumunda yaz mevsiminde de çiçek açabilir. Kış mevsiminde çiçeğin yer aldığı mekan minimum 15 derece olmalı. Gardenya çiçeğinin, çok soğuk ve çok sıcak havalarda bırakılması, çiçeğin yapraklarında ve çiçek bölümünde olumsuz etkiye neden olacaktır. Gardenya çiçeği, hava akımından çok kolay etkilenebilir. Gardenya çiçeği için güneş çok önemlidir. Dolaylı bir şekilde güneş ışığı almayı seven gardenya çiçeği, sabah güneşine bayılır.



