Giysi dolabınızda oluşan kötü kokuları gidermenin en sağlıklı çözümü düzenli olarak belirli sürelerde gardırop temizliği yapmaktır. Eğer gardırop kokusu nasıl engellenir öğrenmek istiyorsanız "gardırop kokusu nasıl engellenir" haberimize bir göz atın.

Gardırop kokusu nasıl engellenir?

İlk olarak giysi dolabınızı duvara temas etmeyecek mesafede yerleştirin.

Evinizde rutubet varsa rutubet giderici tabletlerden kullanın.

Yıkanan kıyafetlerinizi tam kurutmadan giysi dolabına katlayıp koymayın.

Giysilerinizi ütüledikten sonra biraz havalandırın, daha sonra dolaba koyun.

Gardırobunuzun önce içini temizleyin, sonra havalandırın. Dolabın içi tam kurumadan kıyafetlerinizi yerleştirmeyin.

Giysi dolabını çoğunlukla sirkeli suyla temizlemeyi tercih edin.

Yasemin, lavanta gibi kurumuş çiçekleri kese içinde dolabınızda muhafaza edin.

Kirlenmiş kıyafetlerinizi dolaba koymayın. Kötü koku temiz kıyafetlere sinebilir.



