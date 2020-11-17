Beden Sağlığı Gargara, corona virüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Gargara, corona virüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Beden Sağlığı

Gargara, corona virüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Gargaranın, laboratuvar ortamında Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi. Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi.

17 Kasım 2020, Salı 21:34 Son Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, ağız gargaralarının corona virüs üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi. Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü. Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi. Bulgular, gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyarken, Kovid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilmedi.

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Salgın döneminde el yıkama

Diş eti hastalıkları uzmanı Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Penn State Tıp Fakültesi'nde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Kovid-19'u etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.

AA


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