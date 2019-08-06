'GAYANNA' raflardaki yerini almaya hazır

Anadolu kadını duyguları güçlü bir topluluğun üyesidir. Hem törelerimiz gereği hem de içinde büyüdüğümüz kültürde yetişen kadın paylaşımcı, iyiliksever ve merhamet sahibidir. Bu güçlü duygusal yönümüz bizi özgün kılan bir değere sahiptir. Ancak en güçlü yönümüz olan duygularımız, sağlam bir bilinçle güçlendirilmediğinde en zayıf yönümüze dönüşebilme riskini taşır. Doğu halklarının bu kendine özgü manevi yapısı ile batının aklı öne alan yönünü birlikte harmanlayarak bilinçli bir kadın olmak mümkündür. İşte o zaman gerçek gücümüzü burada inşa edebiliriz. Kadının duyguları onun koruyucu, kollayıcı, geliştiren, sevgisini yansıttığı ve yaşattığı en güçlü yönüdür. İşte bu nedenle kadının potansiyel gücü olan duygularını farkındalıkla yönetmesi, bilinçli olmasıyla çok ilişkilidir. Ayrıca kadının birçok alanda kendisini iyi tanıması, duyguları ve bilinçli düşünceleri ile aklını işletmesi, karşılaştığı sorunları sahip olduğu potansiyel gücüyle nasıl dönüştürebileceğinin farkındalığını oluşturması gerekir. Toplumun iyileşebilmesi için kadın bilinci, evrensel bir bilince taşınmalıdır.

Kadın bilincini çok başarılı bir şekilde anlatan “Gayanna”nın bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürülmesi amaçlanıyor. “Eğer gücünü nefretinden değil de sevginden alırsan, her şey seninle büyür.

Kitap içeriği:

Gerçek mutluluk, maddi varlığınızla değerler ölçeklerinizi buluşturmaktır. Yaşamda yüklendiğimiz ve doğru bildiğimiz yanlışlar içindeyiz. Bilmeden bu yanlışları yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Kadın ve erkek arasındaki kavgaların sebepleri de yine bu yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Kitap içerik olarak kadın bilincini ele alıyor. Kadının iç dünyasını sorgulatırken erkekle beraber nasıl bir bütünlük oluşturabileceklerinin izlerini sürüyor. Kadın ve erkek ancak birlikte evrilebilirler. “Her kadının içinde bir erkek her erkeğin içinde bir kadın gizlidir.” Bunun için birbirlerini anlamaya ve anlaşmaya ihtiyaçları var. Bu kitapta ayrışma değil, birlik bilincine ulaşmak ve gelecek nesle maddî ve manevî daha sağlıklı bir gelecek emanet etmenin sorumluluğu var. Kitabın içeriğinde kadın ve erkek arasında yaşanan ve yakın bir süreci içine alan çatışmaların neler olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı bilimsel ve bilgisel yöntemler ışığında ele alıyorum.