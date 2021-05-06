Türkiye Gazeteci Burhan Kazmalı'dan acı haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Gazeteci Burhan Kazmalı'dan acı haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Gazeteci Burhan Kazmalı'dan acı haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Yalova'da gazeteci Burhan Kazmalı koronavirüse yakalanmıştı. Kazmalı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

06 Mayıs 2021, Perşembe 09:35 Son Güncelleme:
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Yalova'da gazeteci Burhan Kazmalı (61), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kentteki Atakent gazetesinin imtiyaz sahibi Burhan Kazmalı, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazmalı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yalova’da daha önce yerel gazetelerde çalışıp, ajansların temsilciliklerini de yapan Kazmalı’nın vefatıyla ilgili Yalova Valisi Muammer Erol, başsağlığı mesajı yayımladı. Erol, mesajında, “Basın mensubu Burhan Kazmalı korona hastalığına yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.


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