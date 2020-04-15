Türkiye Gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı

Gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı

Türkiye

Gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı

Gazeteci Ersin Kalkan cinayet suçu nedeniyle gözaltına alındı.

15 Nisan 2020, Çarşamba 11:29 Son Güncelleme:
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Daha önce davalık olduğu kişi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen gazeteci Ersin Kalkan, husumetlisini öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İddiaya göre, Ersin Kalkan’ın evine gittiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunduğu ve davalık oldukları öğrenilen Berattin Ç. tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine Ersin Kalkan, Berattin Ç.’yi boğazından bıçakladı. Berattin Ç. , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Kalkan polis merkezine giderek teslim oldu.

Kalkan’ın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

DHA


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