Türkiye Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda flaş gelişme!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda flaş gelişme!

Türkiye

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda flaş gelişme!

Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı öğrenildi.

23 Mart 2021, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'ri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.



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