Gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

Dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan Sami Kohen, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Sami Kohen, 1954 yılında çalışmaya başladığı Milliyet Gazetesi'ndeki görevine aralıksız şekilde devam ediyordu.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

İlk günden bu yana Milliyet’in serüvenine ortak olan Cohen, ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazmıştı. Sami Kohen’e “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü” törenle verilmişti.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Türkiye’de dış haberciliğe damgasını vuran Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet'e katıldı.

Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet'te yazarlık yapan Kohen, gazetecilik anılarını 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınladı.