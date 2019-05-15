Gazeteci Ulvi Yanardağ hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada, Yanardağ'ın yaşamını yitirdiği belirtilirken, ailesine ve basın camiasına başsağlığı mesajı iletildi.

Yanardağ'ın TGC üyesi olduğu bilgisinin yer aldığı mesajda, "2012 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Ulvi Yanardağ, vefat etti. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ulvi Yanardağ'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Ulvi Yanardağ için yarın 11.30'da TGC'de tören yapılacağı, cenazenin Sultanahmet Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakip Bakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

ULVİ YANARDAĞ KİMDİR?

Ulvi Yanardağ, 1939 yılında İstanbul'da doğdu. Balıkesir Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gören Yanardağ, mesleğe 1961 yılında Yeni Sabah gazetesinde başladı. Hürriyet Haber Ajansı ve Hürriyet gazetesinde 14 yıl habercilik yaptıktan sonra Bulvar ve Güneş gazetelerinde çalışan Yanardağ, 1989 yılında televizyon haberciliğine başladı. Kanal D, Show TV'de İstihbarat Şefi ve Haber Müdürü olarak görev yapan Yanardağ, Arena ile Ateş Hattı programlarının yapımında bulundu.

TGC'nin Başarı Ödülleri yarışmasında 1980 yılında haber, 1984 yılında röportaj ve seri röportaj, 1985 yılında haber, 1995 yılında haber program dallarında yılın gazetecisi seçilen Yanardağ, TGC'nin yayın organı Bizim gazetede Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı, TGC Balotaj Kurulu'nda görev aldı.

AA



