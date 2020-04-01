Gazi Üniversitesi 30 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi Hastanesi 30 sağlık personeli ilanı verdi. Başhekimlikte çalıştırılmak üzere istihdam edilecek olan personeller için KPSS şartı aranacak.
01 Nisan 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmak üzere 30 sağlık personeli alınacak. Hastane Başhekimliği tarafından istihdam edilecek olan personellerin 26 tanesi hemşire, 2 tanesi tıbbi laboratuvar sağlık teknikeri, 1 tanesi patoloji laboratuvarı sağlık teknikeri ve 1 tanesi de eczane hizmeti sağlık teknikeri olarak işe alınacak.
Başvurular 1 Nisan 2020 itibarıyla başladı ve son gün 15 Nisan olarak belirlendi.
Personel alımında KPSS B grubu puan sırası esas alınacak. İlanın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.
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