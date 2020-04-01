Gazi Üniversitesi 30 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmak üzere 30 sağlık personeli alınacak. Hastane Başhekimliği tarafından istihdam edilecek olan personellerin 26 tanesi hemşire, 2 tanesi tıbbi laboratuvar sağlık teknikeri, 1 tanesi patoloji laboratuvarı sağlık teknikeri ve 1 tanesi de eczane hizmeti sağlık teknikeri olarak işe alınacak.

Başvurular 1 Nisan 2020 itibarıyla başladı ve son gün 15 Nisan olarak belirlendi.

Personel alımında KPSS B grubu puan sırası esas alınacak. İlanın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.







