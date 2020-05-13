Türkiye Gazi Üniversitesi Dekanı kız öğrencilerle ilgili skandal sözlerinin ardından istifa etti

Gazi Üniversitesi Dekanı kız öğrencilerle ilgili skandal sözlerinin ardından istifa etti

Türkiye

Gazi Üniversitesi Dekanı kız öğrencilerle ilgili skandal sözlerinin ardından istifa etti

Video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma" diyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
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Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrası görevinden istifa etti.



Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma" demişti.Yayında olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran dekanın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Prof. Dr. Orhan Acar, skandal sözlerin ardından istifa etti.

Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

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