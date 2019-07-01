Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. diye açıklama yaptı.

Duyuru sonrası "Gaziantep Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yöneltilmeye başlandı.