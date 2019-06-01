Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçerek "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Bu duyuru ile birlikte başvuruların nasıl yapılacağı merak eidlmeye başlandı.

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Not: İlan yayım tarihi resmi tatile denk geldiğinden başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

İLAN BAŞVURU TARİHİ: 10.06.2019

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2019