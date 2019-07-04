Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü bugin geçtiği ilanda 50 öğretim üyesi alınacağını belirtti. Yapılan açıklamada ise "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

ilanla birlikte "Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ











