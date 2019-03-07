Gaziantep'e yeni okul

Bilfen Okulları Gaziantep’te yeni kampüs açıyor. Önümüzdeki dönemde faaliyete girmesi planlanan kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen liseleri olacak.

07 Mart 2019, Perşembe 08:31
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Gaziantep'e yeni okul

Bilfen Gaziantep Kampüsü, 96 derslikte 2 bin 160 öğrenciye hizmet verecek.

Kampüste Fen, Bilgisayar, Maker Space, Fizik, Kimya, Biyoloji, Genetik, STEM laboratuvarları yer alacak.

Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, “Şu anda Gaziantep bizim 8’inci ilimiz.

İstanbul, Ankara, İzmir’in dışında Antalya, Bursa, Kayseri ve İskenderun’dayız. Önümüzdeki yıl 32 anaokulu, 19 ilkokul, 18 ortaokul ve 18 lisemizde hizmet vereceğiz” dedi.

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