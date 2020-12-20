Gaziantep'te bulunan SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde başlayan yangın nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlamada özel hastanenin yoğun bakım servisinde kalan 10 kişi hayatını kaybetmişti. Gelen son bilgilere göre tedavi altında bulunan bir kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 11'e yükseldi.

Bakanlığın hastaneye yazı gönderdiği ortaya çıktı

Gaziantep'teki yangına neden olduğu düşünülen oksijen cihazlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın 16-17 Aralık tarihinde hastanelere yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Yoğun bakımlardaki 'Yüksek Akış Nazal Oksijen Terapi Sistemi' cihazının koronavirüs tedavisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilen yazıda bu cihazların bir kısmında yangılar meydana geldiği yönünde bildirimler alındığı belirtildi. Cihaz haznesinin tam oturmaması durumunda parlama veya yangına sebebiyet verebileceği belirtildi.





le sırasında 51 hastane personeli yaralandı. Büyük bölümü dumandan etkilenen personellere oksijen tedavisi uygulandı. Ancak, alevlerin arasına dalarak hastaları kurtarmak isteyen 7 kişinin vücutlarında ise yanıklar oluştu. İsmi öğrenilemeyen 7 kişi, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sağlık durumları iyiye giden 7 kişi, bu sabah normal servislere alındı.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin önlem aldığı hastanede, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından da inceleme başlatıldı. Adliyeden görevlendirilen konularında uzman 7 kişilik bilirkişi ekibi de soruşturma için atanan 2 savcı nezaretinde, hastanede gün boyu inceleme yaptı. Yangının çıktığı yoğun bakım ünitesinde teknik olarak yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı öğrenildi.

Tüm görevlilerin ifadesine başvuruldu

Soruşturmayı yürüten savcılar ise yangının çıktığı ünitede görev yapanların yanı sıra olay günü hastanede bulunan doktor, hemşire ve diğer personellerin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulan personellerin, soruşturmayı yürüten savcılara yangın öncesi ve sonrasında yaşananları anlattığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e gelerek yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette hastane yöneticilerinden bilgi alan bakanlar, her türlü incelemenin yapıldığını ve soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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